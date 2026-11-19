В горном селе Дагестана пожар уничтожил семь строений, включая школу
Данных о пострадавших не поступало
Пожар охватил село Хебатли Цунтинского района Дагестана. Сообщение о возгорании поступило сегодня в 00:33 — по первоначальным данным, горели два жилых дома террасного типа, сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Позднее информация уточнилась: огонь распространился на семь строений, среди них средняя общеобразовательная школа. Тушение затрудняют сложный рельеф местности, плотная застройка и удаленность от водоснабжения — из-за этих факторов и ограниченного водоснабжения к месту пожара направлены силы повышенного ранга. Сохраняется угроза перекидывания огня на соседние здания.
На месте работают 32 огнеборца и восемь единиц техники. Данных о пострадавших не поступало. Ситуацию контролирует Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.