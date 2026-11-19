Позднее информация уточнилась: огонь распространился на семь строений, среди них средняя общеобразовательная школа. Тушение затрудняют сложный рельеф местности, плотная застройка и удаленность от водоснабжения — из-за этих факторов и ограниченного водоснабжения к месту пожара направлены силы повышенного ранга. Сохраняется угроза перекидывания огня на соседние здания.