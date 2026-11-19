Повысить надежность электроснабжения десятков тысяч жителей региона
позволила реконструкция подстанций «Россети Новосибирск»
Компания «Россети Новосибирск» завершила обновление силового оборудования на четырех центрах питания в Новосибирской области. В результате выполненных работ энергетикам удалось увеличить мощность объектов в 1,7 раза – с 77 до 132 МВА.
Половина из реконструированных высоковольтных подстанций 110 кВ расположена в пригородной зоне областного центра. Работа по увеличению резерва мощности в Новосибирской агломерации ведется компанией планомерно и синхронизирована с планами развития территории.
Необходимость технического переустройства центров питания вызвана высокими темпами жилищного строительства и промышленного развития в пригороде Новосибирска. Рост нагрузок опережает текущие возможности инфраструктуры, что формирует локальные ограничения по подключению новых потребителей в этой зоне. Реализация проекта позволит устранить эти ограничения, обеспечит выполнение нормативных требований технической эксплуатации и создаст условия для исполнения договоров технологического присоединения новых потребителей.
Обновленные подстанции участвуют в обеспечении электроэнергией сотен промышленных и социально значимых объектов, среди которых образовательные и медицинские учреждения, коммунальная и транспортная инфраструктура, а также многоквартирные и индивидуальные жилые дома. Все работы по монтажу и пуско-наладке силового оборудования энергетики завершили до начала зимы. Это позволило в начавшемся отопительном сезоне повысить надежность электроснабжения десятков тысяч жителей региона.
Реконструкция ведется в рамках масштабной инвестиционной программы «Россети Новосибирск». Только по итогам III квартала 2026 года компания вложила в развитие электросетевого комплекса региона почти 4,8 млрд рублей, что в 1,5 раза превысило уровень финансирования за аналогичный период прошлого года.
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru
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