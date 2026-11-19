«Авангард» поднялся в турнирной таблице КХЛ после победы над «Адмиралом»
«Авангард» продлил победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до трех матчей. На домашней арене омичи обыграли владивостокский «Адмирал» со счетом 3:1.
Голы у хозяев забивали Джошуа Ливо и Дамир Шарипзянов во втором периоде, а также Василий Пономарев — в третьем. «Мы выглядим все лучше и лучше, уверенно проводим матчи. Конечно, мне хотелось бы видеть по 12 голов за вечер, но их вратарь здорово отыграл»,— оценил игру команды главный тренер «Авангарда» Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).
Омичи с 32 очками вернулись на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Столько же у идущего на третьем месте нижнекамского «Нефтехимика». Выше них — хабаровский «Амур» с 33 очками и магнитогорский «Металлург» (41).