Голы у хозяев забивали Джошуа Ливо и Дамир Шарипзянов во втором периоде, а также Василий Пономарев — в третьем. «Мы выглядим все лучше и лучше, уверенно проводим матчи. Конечно, мне хотелось бы видеть по 12 голов за вечер, но их вратарь здорово отыграл»,— оценил игру команды главный тренер «Авангарда» Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).