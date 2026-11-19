Бывший депутат Государственной думы Владимир Павлов награжден медалью «За заслуги перед Челябинской областью III степени». Постановление за подписью губернатора региона Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации. Награда вручена за вклад в развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей.