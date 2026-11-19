Челябинский губернатор наградил медалью бывшего депутата Государственной думы
Владимир Павлов награжден за вклад в развитие внешнеэкономических связей
Бывший депутат Государственной думы Владимир Павлов награжден медалью «За заслуги перед Челябинской областью III степени». Постановление за подписью губернатора региона Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации. Награда вручена за вклад в развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей.
Владимир Павлов — известный предприниматель и топ-менеджер крупных металлургических предприятий. В 2011–2012 годах занимал пост министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области. Возглавлял Агентство инвестиционного развития Челябинской области.
В 2020–2021 годах — депутат Законодательного собрания Челябинской области, занимал должность заместителя председателя Заксобрания. В 2021–2026 годах — депутат Государственной думы РФ VIII созыва от партии «Единая Россия». Находится под санкциями Евросоюза, США и Новой Зеландии.