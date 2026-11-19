ХК «Сочи» проиграл «Северстали»
Хоккейный клуб «Сочи» в Череповце потерпел поражение от «Северстали» в рамках 28-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2026/2027. Игра закончилась со счетом 2:4.
Первый период прошел в равной, напряженной борьбе, в которой ни одной из команд не удалось завладеть инициативой. Девять минут потребовалось хозяевам, чтобы открыть счет в этом противостоянии благодаря Егору Степанову. Однако «черноморцы» не позволили сопернику уйти в отрыв. Вскоре Никита Гусев снабдил голевой передачей Дениса Венгрыжановского, для которого эта шайба стала 12-й в этом сезоне – 1:1.
Десять секунд во втором периоде хватило череповчанам, чтобы вновь повести в счете. Нападающий «Северстали» Иван Подшивалов на добивании не оставил шансов вратарю южан Петру Андреянову. В середине отрезка хозяева в большинстве увеличили преимущество после точного броска Ильи Иванцова. На 51-й минуте нападающий гостей Артур Гиздатуллин с острого угла пробил под перекладину и вернул интригу в эту игру. Но незадолго до финальной сирены череповчане поставили точку в матче, когда отличился Адам Лишка. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 2:4.
После 28 матчей подопечные Андрея Миронова занимают 10-е место в Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ «Сочи» сыграет 21-го ноября на своем льду против СКА из Санкт-Петербурга.