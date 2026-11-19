Десять секунд во втором периоде хватило череповчанам, чтобы вновь повести в счете. Нападающий «Северстали» Иван Подшивалов на добивании не оставил шансов вратарю южан Петру Андреянову. В середине отрезка хозяева в большинстве увеличили преимущество после точного броска Ильи Иванцова. На 51-й минуте нападающий гостей Артур Гиздатуллин с острого угла пробил под перекладину и вернул интригу в эту игру. Но незадолго до финальной сирены череповчане поставили точку в матче, когда отличился Адам Лишка. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 2:4.