Депутаты увеличили транспортный налог в Свердловской области на 8,69%
Ставка транспортного налога в Свердловской области будет проиндексирована на 8,69% с учетом фактической инфляции в РФ с 1 января 2027 года. Соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении одобрили все 43 депутата Законодательного собрания региона, присутствовавшие на заседании.
Министр экономики, инвестиций и территориального развития Среднего Урала Андрей Антипов пояснил парламентариям, что в результате увеличения налога в бюджет поступит около 230 млн руб. в виде дополнительных средств. «Они будут направлены в дорожный фонд на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и на приведение в нормативное состояние региональной сети автомобильных дорог»,— добавил глава ведомства.
Согласно тексту законопроекта, налоговая ставка возрастет для владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя:
До 100 лошадиных сил (л.с.) — с 10,4 до 11,3 руб. за л.с.;
Свыше 100 л.с. — с 14,6 до 15,9 руб. за л.с.;
Свыше 150 л.с. — с 35,4 до 38,5 руб. за л.с.;
Свыше 200 л.с. — с 53,7 до 58,4 руб. за л.с.;
Свыше 250 л.с. — с 107,3 до 116,6 руб. за л.с..
Для хозяев мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя:
До 20 л.с. — с 4,9 до 5,3 руб. за л.с.;
Свыше 20 л.с. — с 10,2 до 11,1 руб. за л.с.;
Свыше 36 л.с. — с 35,6 до 38,7 руб. за л.с.
Для владельцев грузовиков с мощностью двигателя:
До 100 л.с. — с 10,4 до 11,3 руб. за л.с.;
Свыше 100 л.с. — с 16,6 до 18 руб. за л.с.;
Свыше 150 л.с. — с 20,8 до 22,6 руб. за л.с.;
Свыше 200 л.с. — с 27 до 29,3 руб. за л.с.;
Свыше 250 л.с. — с 60,8 до 66,1 руб. за л.с.
Для хозяев автобусов налоговую ставку поднимут с 35,6-71,6 руб. за л.с. до 38,7-77,8 руб., владельцев снегоходов — с 18,1-35,6 руб. до 19,7-38,7 руб., катеров, моторных лодок — с 41,6-83,2 руб. до 45,2-90,4 руб., яхт — с 83,2-166,4 руб. до 90,4-180,9 руб., гидроциклов — с 104-208 руб. до 113-226,1 руб., самолетов — с 83,2-104 руб. до 90,4-113 руб.
Господин Антипов отметил, что свердловские власти сохраняют освобождение от уплаты транспортного налога для льготных категорий пенсионеров, инвалидов, родителей, воспитывающих приемных детей, на автомобили мощностью до 150 л.с. и для многодетных семей. «Для участников СВО и членов их семей действует прямая федеральная норма — полное освобождение от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство»,— добавил чиновник.
Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что всего на Среднем Урале зарегистрировано около 500 тыс. автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с., около 498,4 тыс. — до 150 л.с., 126 тыс. — до 200 л.с., около 34,7 тыс. — более 250 л.с., а также около 56,3 тыс. грузовых автомобилей мощностью от 100 до 150 л.с. По расчетам ведомства, для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. налог будет увеличен в среднем с 745 до 809,8 руб., от 100 до 150 л.с. — с 1585,3 до 1723,1 руб., от 150 до 200 л.с. — с 5424,3 до 5895,7 руб., свыше 250 л.с. — с 32 653 до 35 490,6 руб. Владельцы грузовиков мощностью от 100 до 150 л.с. будут должны оплатить налог в размере до 2065,6 руб. — ранее он составлял 1900,5 руб.