Министр экономики, инвестиций и территориального развития Среднего Урала Андрей Антипов пояснил парламентариям, что в результате увеличения налога в бюджет поступит около 230 млн руб. в виде дополнительных средств. «Они будут направлены в дорожный фонд на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и на приведение в нормативное состояние региональной сети автомобильных дорог»,— добавил глава ведомства.