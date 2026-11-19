В Кировграде построят подземный рудник для добычи медной руды в 2027 году
Компания «Полиметалл» готовит к разработке Ново-Шайтанское медно-колчеданное месторождение в Кировграде. Разведанные запасы месторождения оцениваются почти в 4 млн тонн руды. Перспективы проекта губернатор Денис Паслер обсудил 18 ноября во время рабочей поездки в муниципалитет, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В настоящее время на месторождении ведется разведочное бурение. В планах компании — в 2027 году приступить к строительству подземного рудника, в 2028 году начать горные работы, а в 2030 году выйти на добычу. Проект предусматривает создание более 400 рабочих мест и строительство вахтового поселка. Для обеспечения транспортной доступности месторождения также планируется построить обход поселка Левиха и железнодорожный тупик на станции Быньговский.
Планируется, что после выхода предприятия на проектную мощность ежегодные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысят 2 млрд руб.
Во время поездки губернатор также осмотрел школу №17 и дом культуры «Горняк» в поселке Левиха — в обоих учреждениях был выполнен капитальный ремонт. В школе обновили инженерные коммуникации, отремонтировали учебные кабинеты и пищеблок, установили новое оборудование.
Дом культуры «Горняк» был капитально отремонтирован в 2021 году. В настоящее время здесь ежегодно проводят более 300 мероприятий, которые посещают около 24 тыс. человек.
Кроме того, в Кировграде открылась новая поликлиника «УГМК-Здоровье». Площадь медицинского центра превышает 1,5 тыс. кв. м, учреждение рассчитано на прием до 200 пациентов в день.
В поликлинике будут доступны консультации врачей различных специальностей, диагностические исследования, физиотерапия, вакцинация и лабораторные услуги. Помощь будет оказываться в том числе по полису ДМС.