В настоящее время на месторождении ведется разведочное бурение. В планах компании — в 2027 году приступить к строительству подземного рудника, в 2028 году начать горные работы, а в 2030 году выйти на добычу. Проект предусматривает создание более 400 рабочих мест и строительство вахтового поселка. Для обеспечения транспортной доступности месторождения также планируется построить обход поселка Левиха и железнодорожный тупик на станции Быньговский.