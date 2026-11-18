«Данный вариант расчета продолжит усиливать защиту рынка труда Свердловской области, и в тоже время не повлечет существенных затрат для иностранных работников»,— заверил парламентариев директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов. Он добавил, что в 2027 году в регионе рассчитывают оформить около 45 тыс. патентов, в связи с чем ожидаемые поступления от них в консолидированный бюджет Среднего Урала могут составить 6,2 млрд руб.