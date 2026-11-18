В Свердловской области подняли стоимость патента для мигрантов до 15 тыс. рублей
Ежемесячная цена патента для работающих у юридических лиц мигрантов в Свердловской области возрастет с 9,5 тыс. руб. в 2026 году до 11 тыс. руб. с начала 2027-о, для трудящихся у физических лиц иностранцев стоимость увеличится до 15,5 тыс. руб. в рамках изменения коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. Соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении одобрили все 43 депутата Законодательного собрания Среднего Урала, присутствовавшие на заседании.
«Данный вариант расчета продолжит усиливать защиту рынка труда Свердловской области, и в тоже время не повлечет существенных затрат для иностранных работников»,— заверил парламентариев директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов. Он добавил, что в 2027 году в регионе рассчитывают оформить около 45 тыс. патентов, в связи с чем ожидаемые поступления от них в консолидированный бюджет Среднего Урала могут составить 6,2 млрд руб.
Ранее, в конце октября, свердловское правительство утвердило прогноз развития Среднего Урала, согласно которому численность трудовых мигрантов в регионе возрастет со 109,9 тыс. человек в 2026 году до 110,1 тыс. в 2028 и 2029 годах в случае наиболее вероятного базового сценария. Впрочем, в случае продолжения замедления динамики мировой экономики, эскалации геополитических конфликтов, усиления внешнего давления и сокращения спроса на товары российского экспорта, количество приезжих может снизиться до 102,5-102,8 тыс. иностранцев. По данным департамента по труду, за январь-июнь 2026 года число выданных патентов для мигрантов в Свердловской области снизилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом в 2025-м, однако зарплата иностранцев увеличилась с 57,6 тыс. до 73 тыс. руб. В 2027-м показатель должен составить 84,5 тыс. руб.