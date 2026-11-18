Полномочия на размещение наружной рекламы были переданы от властей Екатеринбурга на уровень правительства Свердловской области в январе 2016 года. За рекламу на пять лет ответственным стало МУГИСО. Первоначально изъятые полномочия сразу же вернули Екатеринбургу, оставив за региональными властями только право контролировать рынок. Однако уже в феврале 2016 года Заксобрание отменило свой собственный закон о возвращении рекламы Екатеринбургу. В МУГИСО тогда отмечали значительные недочеты в работе мэрии: при заявленных администрацией 2 тыс. официально согласованных мест для рекламных конструкций на рынке якобы предлагалось 12 тыс. Истекавший в 2021 году срок контроля Свердловской области над наружной рекламой Екатеринбурга в октябре 2020 года был продлен до конца 2026-го.