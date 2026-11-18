Глава Свердловской области Денис Паслер потребовал от министерства строительства и развития инфраструктуры региона организовать системную поддержку семей, пострадавших от нарушений сроков строительства индивидуального жилья летом 2025 года. Он тогда заявил на заседании правительства Среднего Урала, что получил десятки обращений от жителей Ревды, Полевского, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Асбеста и других городов, которые «оказались в «заложниках у горе-подрядчиков». Областной минстрой тогда приступил к учету писем, определению масштаба нарушений и выработке механизма поддержки, включая помощь в подготовке обращений в банки, правоохранительные органы и консультации.