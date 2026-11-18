Руслан Кухарук начал ужесточать миграционную политику в ХМАО в 2024 году в связи с «накопившейся, наболевшей многолетней проблемой» роста числа иностранцев в регионе. Он тогда возмутился, что граждане других государств часто вместо работы «уходили с поля зрения служб, а потом попадали в совершенно другие сводки, зачастую криминальные, а не в сводки трудовых побед».