Глава ХМАО получил спецприз премии «Гамбургский счет» за миграционную политику
Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук получил специальный приз в номинации «губернатор года» X политической премии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Гамбургский счет» за «принципиальность в вопросах миграционной политики», сообщили в организации. Вместо господина Кухарука награду получил директор департамента внутренней политики региона Кирилл Харитонов.
«В вопросах миграционной политики мы действуем иногда достаточно жестко, но всегда справедливо»,— сказал глава ведомства во время церемонии.
Губернатором года в рамках премии был признан глава Пермского края Дмитрий Махонин, специальный приз в соответствующей номинации за «эталонную коммуникацию на федеральном и международном уровне» достался руководителю Омской области Виталию Хоценко.
Руслан Кухарук начал ужесточать миграционную политику в ХМАО в 2024 году в связи с «накопившейся, наболевшей многолетней проблемой» роста числа иностранцев в регионе. Он тогда возмутился, что граждане других государств часто вместо работы «уходили с поля зрения служб, а потом попадали в совершенно другие сводки, зачастую криминальные, а не в сводки трудовых побед».
В декабре 2024 года господин Кухарук расширил перечень сфер деятельности, по которым работодателям запрещено привлекать иностранцев, с восьми до 22, в ноябре 2025 года он увеличил его до 27. В октябре 2026 года губернатор отметил, что меры позволили снизить число въезжающих в регион иностранцев на 22,9% по сравнению с девятью месяцами 2025 года, а количество преступлений среди приезжих сократилось в 2,7 раза. С этим в регионе в 1,5 раза возросло число случаев аннулирования разрешительных документов мигрантов и в 7,2 раза увеличилось количество решений об отклонении заявлений о приеме в гражданство РФ.
Руслан Кухарук добавил, что уже подписал распоряжение об увеличении сфер экономики, в которых запрещено работать иностранцам, с 27 до 30. Так, с 2027 года мигранты в Югре не смогут производить хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия, трудиться на складах и в пунктах выдачи товаров, работать в организациях по оказанию услуг в области культуры и спорта.
Политическая премия «Гамбургский счет» проводится с 2016 года. Премия присуждается политикам, государственным деятелям, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний демонстрируют результативность, технологичность и креативность при соблюдении демократических процедур. Победителей определяют по результатам голосования членов комитета по политтехнологиям РАСО. В составе жюри — эксперты и консультанты российской политики. Председатель жюри — президент РАСО Евгений Минченко. В 2026 году премию вручали в 31 номинации.