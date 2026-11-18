Петр Вагин руководит Тобольском с июля 2024 года. Ранее, в 1995-2020 годах, он служил в органах внутренних дел, в 2015-м возглавил тюменскую полицию. В 2019 году победил во втором сезоне всероссийского конкурса «Лидеры России», после чего был назначен заместителем министра внутренних дел по Северной Осетии. С октября 2020 года работал вице-мэром Тюмени: курировал департаменты безопасности жизнедеятельности и потребительского рынка. С июня 2024 года временно исполнял обязанности главы Тюмени после назначения мэра Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО. Позже господин Вагин сменил на посту главы Тобольска Максима Афанасьева, который был избран новым руководителем столицы Тюменской области.