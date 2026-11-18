Белгородские предприятия привлекли 9 млрд федеральной поддержки с 2023 года
С 2023 года по первое полугодие 2026-го предприятия Белгородской области получили совокупную федеральную помощь в размере более 9 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Шуваев.
Основной объем средств — 5,68 млрд руб. — выделен по линии Министерства промышленности и торговли России. Дополнительно Фонд развития промышленности профинансировал 19 проектов региональных производителей на общую сумму 3,35 млрд руб.
Как отметил господин Шуваев, на сегодняшний день в Белгородской области функционируют четыре индустриальных парка, еще три площадки находятся в процессе создания. Также в регионе работают один промышленный технопарк и шесть промышленных кластеров.
В октябре министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев признал нереализованным проект индустриального парка «Котел» в Старом Осколе. Площадка, которая должна была стать масштабным экономическим центром, не смогла развиться из-за возникших барьеров.