Квантовые технологии обработки и передачи информации имеют высокий потенциал и экономическую привлекательность, считает председатель ПСБ Петр Фрадков. В качестве примера он рассказал о недавно запущенном проекте по квантовой защите каналов связи между ЦОДами ПСБ и Федерального казначейства с использованием магистральной сети РЖД. Это первый в России подобный проект. Квантовая сеть защищает передачу конфиденциальных данных с применением сертифицированного оборудования, шифруя трафик на скорости до 10 Гбит/с на участке протяженностью более 1200 км.