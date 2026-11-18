Главные новости за 18 ноября. Кавказ
Пятый кассационный суд общей юрисдикции признал законными требования администрации Махачкалы о сносе самовольных пристроек и устранении незаконной перепланировки в многоквартирном доме на улице Гамидова, 19 «а». Решения нижестоящих инстанций оставлены без изменений, сообщила пресс-служба мэрии.
Федеральная антимонопольная служба обязала заново провести конкурс на строительство родильного отделения на 45 коек при Моздокской центральной районной больнице. Начальная цена контракта — 805,8 млн руб., следует из данных ЕИС Закупки. Поводом стала жалоба строительной фирмы «Стимул»: компания оспорила требование к участникам подтвердить долю вторичного сырья в твердых поверхностных покрытиях, которые подрядчик должен использовать при работах.
Временным исполняющим обязанности министра здравоохранения Дагестана назначили первого заместителя министра Наби Кураева.
Верховный суд Дагестана вынес обвинительный приговор жителю Дербента, признанному виновным в создании устойчивой вооруженной группы, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, кражах, разбоях и убийстве. Приговор оглашен 18 ноября 2026 года и пока не вступил в законную силу. По совокупности преступлений суд назначил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима со штрафом 1,5 млн руб.
Нариман Казимагамедов освобожден от должности временно исполняющего обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Дагестана.
Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы признало обоснованной часть жалобы ООО «Балтинжиниринг» на аукцион по благоустройству Пятигорска стоимостью 126,84 млн руб. Закупка включает декоративные конструкции и световое оформление городских площадок. УФАС обязало администрацию отменить итоги аукциона, исправить документацию и открыть прием заявок заново. Контракт нельзя заключить, пока заказчик не исполнит предписание, гласит решение Ставропольского УФАС.