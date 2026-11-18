В Липецкой области выделят на ремонт дороги в Долгоруковском районе 907 млн
Казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» объявило открытый электронный конкурс на капитальный ремонт дороги «Елец — Долгоруково — Тербуны» в Долгоруковском районе. Начальная цена контракта составляет 906,7 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Работы пройдут на участке протяженностью 10,1 км — от 37-го до 47-го километра трассы. Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит провести капитальный ремонт земляного полотна и дорожной одежды, устроить водоотводные системы и возвести новый мост через реку Снова. Также ему необходимо обустроить тротуары, установить новые остановочные павильоны, барьерные ограждения и сигнальные столбики, обеспечить качественное освещение и нанести разметку. Кроме того, проектом предусмотрено устройство пересечений и примыканий, установка дорожных знаков и систем светофорного регулирования.
Срок завершения работ — 1 ноября. Финансирование контракта осуществляется за счет средств областного бюджета.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 декабря 2026 года, итоги планируется подвести 8-го.
В октябре стало известно, что «Дорожное агентство Липецкой области» объявило конкурс на капитальный ремонт 44,1 км дорог с начальной ценой контракта 922,5 млн руб. В этот перечень уже входили участки трассы «Елец — Долгоруково — Тербуны» в Елецком (10,4 км) и Долгоруковском (4,5 км) районах. Итоги торгов должны подвести 19 ноября.