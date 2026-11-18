Работы пройдут на участке протяженностью 10,1 км — от 37-го до 47-го километра трассы. Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит провести капитальный ремонт земляного полотна и дорожной одежды, устроить водоотводные системы и возвести новый мост через реку Снова. Также ему необходимо обустроить тротуары, установить новые остановочные павильоны, барьерные ограждения и сигнальные столбики, обеспечить качественное освещение и нанести разметку. Кроме того, проектом предусмотрено устройство пересечений и примыканий, установка дорожных знаков и систем светофорного регулирования.