Кондратьев поручил разработать меры защиты зеленых насаждений Сочи
Власти Краснодарского края проработают дополнительные меры защиты субтропических растений в Сочи. Речь идет о распространении требований не только на муниципальные территории, но и на частные участки, территории отелей и санаториев, а также полосы отвода железных и автомобильных дорог. Соответствующее поручение дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам сохранения зеленых насаждений курорта.
По словам главы региона, многие виды растений, произрастающих в Сочи, уникальны для России и нуждаются в защите от вредителей и болезней. Для сохранения субтропической флоры необходимо объединить усилия ученых, органов власти и собственников земельных участков.
Специалисты Субтропического научного центра РАН провели фитосанитарный мониторинг примерно на 150 га территории, где растут более 7,5 тыс. пальм. При этом общая площадь зеленых насаждений Сочи составляет около 3 тыс. га. Власти считают необходимым разработать механизмы, которые позволят контролировать состояние всех этих территорий, включая участки в собственности юридических лиц.
Одним из возможных решений может стать утверждение на федеральном уровне рекомендаций по защите субтропических растений. После этого администрация Сочи сможет включить основные положения документа в городские правила благоустройства. За нарушение таких требований на краевом уровне предусмотрена административная ответственность.
Господин Кондратьев поручил своему заместителю Роману Лузинову проработать этот вопрос, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что с 2024 года на обработку субтропических растений на муниципальных территориях ежегодно направляют около 27 млн руб.