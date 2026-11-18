Власти Краснодарского края проработают дополнительные меры защиты субтропических растений в Сочи. Речь идет о распространении требований не только на муниципальные территории, но и на частные участки, территории отелей и санаториев, а также полосы отвода железных и автомобильных дорог. Соответствующее поручение дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам сохранения зеленых насаждений курорта.