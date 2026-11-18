Танкер «Афрамакс Рио» с грузом нефти был атакован вечером 6 октября 2026 года безэкипажными катерами у побережья Сочи. На борту находились 23 члена экипажа — все они были гражданами Индии. Их удалось спасти, пострадавших в результате происшествия не было.