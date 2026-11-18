Суд снял арест с нефти на атакованном у берегов Сочи танкере
Арбитражный суд Краснодарского края отменил арест нефти, оставшейся на танкере «Афрамакс Рио» под флагом Либерии. Судно было повреждено в результате атаки безэкипажных катеров у побережья Сочи в октябре 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Ранее суд наложил арест на оставшуюся на танкере нефть стоимостью 239,6 млн руб. Обеспечительные меры приняли в связи с требованием ФГБУ «Морспасслужба» выплатить вознаграждение за проведение спасательных работ. Учреждение рассчитывало получить за них почти 754 млн руб.
Позднее «Морспасслужба» и компания «Крест ойл трейдинг Л.Л.С», представляющая Объединенные Арабские Эмираты и выступающая ответчиком по делу, обратились в суд с заявлениями об отмене обеспечительных мер. По итогам рассмотрения обращений суд снял арест с нефти.
Танкер «Афрамакс Рио» с грузом нефти был атакован вечером 6 октября 2026 года безэкипажными катерами у побережья Сочи. На борту находились 23 члена экипажа — все они были гражданами Индии. Их удалось спасти, пострадавших в результате происшествия не было.
9 октября стало известно, что судно отбуксировали в безопасное место. В районе танкера установили боновые заграждения для предотвращения распространения нефтепродуктов, а также подготовили необходимый запас сорбента.