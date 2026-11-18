Три человека погибли в ДТП на трассе в Тюменской области
Три человека погибли и еще двое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ-2107 на 42-м км автодороги Исетск — Упорово в Упоровском округе, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
По предварительным данным, 44-летняя водительница одного из автомобилей не предоставила преимущество второй машине на перекрестке.
«В ДТП погибли водители обеих машин: женщина 44 лет и мужчина 65 лет, а также 51-летний пассажир. Ранения получили две пассажирки 15 и 65 лет. Все пострадавшие — жители Упоровского округа»,— сообщили в Госавтоинспекции.
Уточняется, что на обоих автомобилях были установлены зимние шины. Обстоятельства ДТП выясняются.