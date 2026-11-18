«В ДТП погибли водители обеих машин: женщина 44 лет и мужчина 65 лет, а также 51-летний пассажир. Ранения получили две пассажирки 15 и 65 лет. Все пострадавшие — жители Упоровского округа»,— сообщили в Госавтоинспекции.