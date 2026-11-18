Центральный районный суд Воронежа рассмотрит уголовное дело в отношении заместителя начальника Юго-Восточной дирекции по капитальному строительству ОАО «РЖД» Ярослава Дегтярева, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при приемке работ на объектах железной дороги. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона, сейчас решается вопрос о назначении судебного заседания. По данным картотеки, дело передали судье Валентине Парадовской.