Замначальника структуры РЖД судят в Воронеже за злоупотребление полномочиями
Центральный районный суд Воронежа рассмотрит уголовное дело в отношении заместителя начальника Юго-Восточной дирекции по капитальному строительству ОАО «РЖД» Ярослава Дегтярева, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при приемке работ на объектах железной дороги. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона, сейчас решается вопрос о назначении судебного заседания. По данным картотеки, дело передали судье Валентине Парадовской.
Следствие считает, что в 2021–2022 годах Ярослав Дегтярев умышленно подписывал фиктивные акты о приемке, содержавшие заведомо ложные сведения о полном выполнении строительно-монтажных работ, которые фактически не были выполнены либо выполнены не в полном объеме. Общая сумма составила свыше 6,7 млн руб.
«Действия совершены из личной заинтересованности — с целью создания видимости надлежащего исполнения обязанностей, получения премий и избежания негативных последствий для карьеры»,— озвучила выводы следствия пресс-служба воронежских судов.
По данным следствия, в результате действий Ярослава Дегтярева ОАО «РЖД» «был причинен существенный вред, выразившийся в необоснованной оплате невыполненных работ, нарушении порядка ввода объекта в эксплуатацию и искажении отчетности».
Заместителя начальника Юго-Восточной дирекции по капитальному строительству обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Статья предусматривает до четырех лет лишения свободы.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что по подозрению в злоупотреблениях должностными полномочиями была задержана 49-летняя глава управления строительной политики мэрии Воронежа Оксана Евдакова. Уголовное дело, по которому ее задержали, касается периода работы госпожи Евдаковой в дирекции дорожного хозяйства и благоустройства. Ранее проверка выявила, что должностные лица муниципального заказчика выдали авансы подрядчику строительства ливневой канализации в Центральном районе без разрешения на строительство и банковской гарантии. Ущерб бюджету оценили в 335 млн руб.