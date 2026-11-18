В Дагестане до конца года отремонтируют участок дороги «Агвали — Кидеро»
В Цумадинском районе Дагестана продолжается капитальный ремонт дороги «Агвали — Шаури — Кидеро» на участке с нулевого по восьмой километр. Об этом сообщает пресс-служба «Дагестанавтодора».
Отмечается, что до конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию первые 5 км трассы. Работы на оставшихся 3 км намерены завершить в 2027 году. Сейчас подрядчик укладывает верхний слой асфальтобетонного покрытия. Ежедневно на объекте задействовано более десяти единиц дорожно-строительной техники.
Дорога регионального значения связывает населенные пункты Цумадинского и Цунтинского районов между собой и с остальной частью республики. Трасса имеет значение для транспортного сообщения и социально-экономического развития этих районов, отмечается в сообщении.