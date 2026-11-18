Отмечается, что до конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию первые 5 км трассы. Работы на оставшихся 3 км намерены завершить в 2027 году. Сейчас подрядчик укладывает верхний слой асфальтобетонного покрытия. Ежедневно на объекте задействовано более десяти единиц дорожно-строительной техники.