Главные новости за 18 ноября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
События среды: выбор «Ъ-Черноземье»
Положительное заключение государственной экспертизы получил проект терапевтического корпуса Россошанской районной больницы в Воронежской области. Строительство нового медицинского объекта на 127 коек планируется в рамках первого этапа расширения существующего комплекса. Проектировщиком выступил институт «Гипрокоммундортранс» (ГКДТ, входит в группу компаний Эдуарда Краснова).
Группа компаний «Выбор» экс-депутата областной думы Александра Цыбаня начала разработку архитектурно-градостроительной концепции комплексного развития территории площадью 15,7 га на Московском проспекте, 179 в Воронеже. Проект предполагает строительство до 150 тыс. кв. м жилья, детских садов и школы при совокупных вложениях, которые эксперты предварительно оценивают в 14–19,5 млрд руб.
Победителем аукциона на дополнительные работы по рекультивации несанкционированной свалки в Бобровском районе Воронежской области стало белгородское ООО «Зеленая точка», которое ранее занималось основным этапом работ. Новый контракт компания выиграла за 98,4 млн руб. при снижении начальной цены на 14,5%.
В Липецкой области произошли кадровые назначения. Новым руководителем министерства молодежной политики стал 27-летний Арсений Болдырев, ранее возглавлявший АНО «Область будущего». Также на пост начальника управления по охране объектов культурного наследия назначен Артур Мамедов, сменивший Алексея Грушихина, который покинул этот пост в конце октября.
В Курске воронежское ООО СЗ «Стройдом-инвест», входящее в тюменскую группу компаний «Энко», расширяет масштабный жилой комплекс «Инстеп. Сити» на улице Энгельса. Девелопер приступил к строительству нового 20-этажного жилого дома и отдельной трехэтажной автостоянки. Совокупная стоимость реализации объектов оценивается в 3,92 млрд руб.
Ливенский районный суд Орловской области заключил под стражу председателя местного совета депутатов Владимира Марахина. Чиновник является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве (ст. 285 и 159 УК РФ). Основанием для ареста до 21 декабря стало ходатайство УФСИН. Следствие заявило, что подсудимый угрожал одному из свидетелей прямо в здании суда.
В ходе прямой линии глава Тамбовской области Евгений Первышов прокомментировал жалобы жителей на задержки выплат при рождении третьего и последующих детей. Губернатор объяснил ситуацию необходимостью приоритетного исполнения обязательств перед участниками СВО и членами их семей. Из-за этого финансирование других категорий выплат было временно смещено по срокам.