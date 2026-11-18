Главные новости за 18 ноября. Сочи
Арбитражный суд Краснодарского края снял арест с нефти стоимостью 239,6 млн руб., оставшейся на поврежденном в результате атаки безэкипажных катеров танкере «Афрамакс Рио» у побережья Сочи. Обеспечительные меры отменили после обращения «Морспасслужбы» и компании-ответчика «Крест ойл трейдинг Л.Л.С».
Юго-Восточная железная дорога назначила дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники, включая маршрут Тамбов—Адлер, который свяжет Тамбов с курортами Краснодарского края. Всего на праздничные дни назначили пять дополнительных поездов, которые будут курсировать с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Сочи предстоящей зимой снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,9 тыс. руб. за ночь, следует из исследования сервиса «Островок». Сочи стал одним из направлений с заметным снижением цен, тогда как в Казани, Мурманске и Архызе проживание, напротив, подорожало на 9%.
Финансовый управляющий Алексей Теплов объявил открытый аукцион по продаже нежилого помещения (апартаментов временного проживания) площадью 618 кв. м в Курортном многофункциональном комплексе в Хостинском районе Сочи с начальной ценой 200 млн руб. Торги состоятся 23 декабря 2026 года на площадке «Альфалот», при этом объект обременен арестом в рамках уголовного судопроизводства, двумя запретами на регистрационные действия и ипотекой ПАО «Абсолют Банк».
Сочи вошел в десятку самых популярных направлений для путешествий по России предстоящей зимой наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Калининградом, Эсто-Садком, Нижним Новгородом, Мурманском, Ярославлем и Архызом. По данным сервиса «Островок», спрос на горнолыжный отдых в России этой зимой вырос до 60% по отдельным направлениям, а на поездки по стране приходится 71% зимних бронирований.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказался приостанавливать на пять месяцев привлечение застройщиком «Лидер+» средств дольщиков на строительство гостиницы в Новой Мацесте, сочтя, что одной просрочки недостаточно для такой меры. Суды учли, что гостиница готова на 90%, деньги дольщиков находятся на счетах эскроу, а разрешение на строительство продлено до марта 2027 года.