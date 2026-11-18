Главные новости за 18 ноября. Новороссийск
ОАО «Верхнебаканский цементный завод» направит держателям своих биржевых облигаций серии 001P-001R 56,84 млн руб. купонного дохода в течение следующего года — выплаты придутся на четыре последних купонных периода перед погашением выпуска при ставке 0,75% годовых. Дата погашения выпуска — 3640-й день с даты начала размещения.
В Новороссийске на планерном совещании обсудили исполнение поручений по проблемным объектам, отметив, что из-за нарушений подрядчиков срываются сроки контрактов и снижается качество работ; до конца 2026 года планируется завершить локальные ремонты и благоустройство крупных объектов. На улице Новороссийской Республики продолжается реконструкция самотечного коллектора в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — санацию планируют завершить до конца ноября, а полностью проект — в 2028 году.
Администрация Новороссийска утвердила прогноз социально-экономического развития города на 2027 год и период до 2029 года, подписанный главой Андреем Кравченко. Согласно документу, к 2029 году объем отгруженной промышленной продукции вырастет до 121,6 млрд руб. (132,7% к уровню 2025 года), оборот розничной торговли — до 304,2 млрд руб., а среднемесячная зарплата составит 135 тыс. руб. против 94 тыс. руб. в 2025 году.
Южный окружной военный суд приговорил гражданина Таджикистана к восьми годам лишения свободы за приготовление к участию в деятельности международной террористической организации — находясь в Анапе, он намеревался отправиться в Сирию. Первые три года осужденный должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, а его мобильный телефон конфискован в доход государства.
Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение Приморского районного суда Новороссийска, отказавшего пяти собственникам садовых участков в селе Мысхако в исключении их земель из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. Судебная коллегия установила, что участки относятся к землям сельхозназначения и не переводились в другую категорию, а фактическая застройка и длительное использование для садоводства не являются самостоятельными основаниями для исключения из перечня.
Новороссийская таможня по итогам досмотра теплохода, прибывшего из турецкого порта Мерсин, выявила, что в штатных топливных емкостях находится на 30 тонн больше дизельного топлива, чем задекларировано, а также 100 л незадекларированного гидравлического масла. Капитан объяснил нарушение ошибкой при заполнении документов, в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1.2 ст. 16.2 КоАП РФ.