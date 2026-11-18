Поскольку похолодание и осадки прогнозируются и в других районах области, водителям рекомендуют заблаговременно перейти на зимний стиль вождения: снизить скорость до безопасной, увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей, отказаться от резких маневров и обгонов. Также в Госавтоинспекции напоминают об опасности поездок на летних шинах.