Свердловских водителей предупредили о гололедице и снегопадах
Госавтоинспекция Свердловской области предупредила водителей об осложнении обстановки на дорогах в юго-восточной части региона и Екатеринбурге из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Экипажи ДПС фиксируют выпадение осадков в виде снега, в частности, на 128-м километре автодороги "Екатеринбург — Тюмень" в районе Камышлова. Из-за ожидаемого в ночные часы понижения температуры воздуха до -3 °C на проезжей части возрастает риск образования гололедицы, а снегопады могут существенно ухудшить видимость»,— сообщили в ГИБДД.
Поскольку похолодание и осадки прогнозируются и в других районах области, водителям рекомендуют заблаговременно перейти на зимний стиль вождения: снизить скорость до безопасной, увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей, отказаться от резких маневров и обгонов. Также в Госавтоинспекции напоминают об опасности поездок на летних шинах.
Пешеходам советуют соблюдать осторожность при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы в темное время суток и во время осадков.
Наряды ДПС усилят контроль за дорожной обстановкой на региональных трассах.