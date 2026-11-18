На время стрельб в акватории порта введен полный запрет на плавание всех маломерных судов и плавсредств. Ограничение распространяется в том числе на суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, а также технику для водного спорта — гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги, любые виды.