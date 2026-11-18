Флот в Новороссийске закроет акваторию порта на время артиллерийских учений
Новороссийская военно-морская база 19 ноября проведет учение дежурных сил в акватории морского порта Новороссийск. Тренировки запланированы на два интервала: с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.
В ходе учения экипажи отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с проведением живых стрельб из артиллерийских установок.
На время стрельб в акватории порта введен полный запрет на плавание всех маломерных судов и плавсредств. Ограничение распространяется в том числе на суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, а также технику для водного спорта — гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги, любые виды.