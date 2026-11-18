Власти Оренбурга думают над запуском нового троллейбусного маршрута
В Оренбурге в прямом эфире с мэром Альбертом Юмадиловым обсудили развитие троллейбусного сообщения. На вопросы местных жителей глава города ответил сегодня, 18 ноября.
В этом году город должен приобрести еще две единицы техники, однако планы на следующий год пока не сформированы. По словам главы города, для нормальной работы маршрутов нужно как минимум еще восемь троллейбусов. Кроме того, предстоит привести в порядок линии и опоры, а также тяговые подстанции, которые сейчас передают городу от «Россетей».
Тем не менее, все это, по словам господина Юмадилова, требует больших финансовых вложений. В мэрии рассчитывают на обновление троллейбусного парка. В прямом эфире также стало известно, что администрация планирует запустить новый троллейбусный маршрут. Подробности о его направлении мэр комментировать не стал.