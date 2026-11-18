В этом году город должен приобрести еще две единицы техники, однако планы на следующий год пока не сформированы. По словам главы города, для нормальной работы маршрутов нужно как минимум еще восемь троллейбусов. Кроме того, предстоит привести в порядок линии и опоры, а также тяговые подстанции, которые сейчас передают городу от «Россетей».