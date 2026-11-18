В Оренбурге стартовала подготовка к капитальному ремонту развязки на улицах Донгузской и Беляевской, где ни разу не проводился капитальный ремонт. В настоящее время с развязки убрали зеленые насаждения, а основной этап работ рассчитан до 1 сентября 2027 года. Местные жители обратились к мэру города Альберту Юмадилова с вопросом об организации движения на время ремонтных работ.