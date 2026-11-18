В Оренбурге началась подготовка к капремонту развязки на Донгузской и Беляевской
В Оренбурге стартовала подготовка к капитальному ремонту развязки на улицах Донгузской и Беляевской, где ни разу не проводился капитальный ремонт. В настоящее время с развязки убрали зеленые насаждения, а основной этап работ рассчитан до 1 сентября 2027 года. Местные жители обратились к мэру города Альберту Юмадилова с вопросом об организации движения на время ремонтных работ.
В прямом эфире на телевидении 18 ноября господин Юмадилов сообщил, что этот вопрос пока остается открытым. Сейчас схему прорабатывают вместе с подрядчиком и проектировщиками — администрация встречается с ними ежедневно. Окончательное решение обещают озвучить заранее, минимум за месяц до старта работ.
Не исключено, что ремонт начнется зимой. Сами жители предлагают пустить проезд через базу ОПС, однако, по словам мэра, на это придется потратить порядка 150 млн руб. Кроме того, на возможных территориях объезда находятся железнодорожные пути — частные и бесхозные. Мэр подчеркнул, что пускать людей туда нельзя: необходимо обеспечить безопасность и уложить качественное асфальтобетонное покрытие.
Также на следующей неделе господин Юмадилов анонсировал ямочный ремонт на Донгузской. По словам мэра, некоторые дороги и эстакада на Беляевской находятся в плохом состоянии.