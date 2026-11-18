В Оренбуржье нашли ДНК свиньи в колбасе «Мусульманская»
Специалисты испытательной лаборатории Оренбургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» с начала 2026 года проверили 118 проб пищевых продуктов. Методом ПЦР они искали в образцах ДНК курицы, свиньи, крупного рогатого скота, сои и растений. Несоответствия выявили в 24 пробах (25 случаев) — это 20,3% от проверенного объема. Данные опубликовали на официальном сайте учреждения в среду, 18 ноября.
Один из подобных случаев зафиксировали 11 ноября. В колбасных изделиях нашли компоненты, которые не значились в заявленном составе. В организации отметили, что это является нарушением техрегламента Таможенного союза о маркировке и признаком фальсификации. В частности, в вареной колбасе из мяса птицы «Мусульманская» обнаружили ДНК свиньи.
Информацию внесли в систему «Веста» и передали в управление Россельхознадзора по Оренбургской области для принятия мер.