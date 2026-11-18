Один из подобных случаев зафиксировали 11 ноября. В колбасных изделиях нашли компоненты, которые не значились в заявленном составе. В организации отметили, что это является нарушением техрегламента Таможенного союза о маркировке и признаком фальсификации. В частности, в вареной колбасе из мяса птицы «Мусульманская» обнаружили ДНК свиньи.