Для жителей Оренбурга перед Новым годом зальют каток в Зауральной роще
В Оренбурге в 2026 году откроют три катка, еще несколько площадок рассчитывают организовать во дворах многоквартирных домов. Об этом сообщил мэр Альберт Юмадилов в прямом эфире на ТВ 18 ноября.
Несколько кортов уже привели в порядок специалисты УЖКХ Оренбурга. Кроме того, глава города анонсировал открытие большого катка в Зауральной роще — в настоящее время его обустраивают совместно с местным предпринимателем.
«Уверен, что там будет здорово. Зауральная роща, конечно, шикарное место. Ни один город у нас не может похвастаться таким парком в центре», — заявил в прямом эфире господин Юмадилов.
Мэр добавил, что создание катков будет напрямую зависеть от погоды в городе, как только установится устойчивый минус.
Отдельно господин Юмадилов высказался о новогоднем оформлении города. По его словам, «ничего сверхъестественного не планируется» — все будет так же, как и в прошлом году. Глава города напомнил, что в городе есть ряд направлений, которые требуют бюджетных денег. Праздничные конструкции, купленные несколькими годами ранее, планируют использовать снова.