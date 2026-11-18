Отдельно господин Юмадилов высказался о новогоднем оформлении города. По его словам, «ничего сверхъестественного не планируется» — все будет так же, как и в прошлом году. Глава города напомнил, что в городе есть ряд направлений, которые требуют бюджетных денег. Праздничные конструкции, купленные несколькими годами ранее, планируют использовать снова.