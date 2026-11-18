Группа компаний «Кирпич Холдинг» укрепила отраслевые позиции на Международной строительной неделе БРИКС в Казани
Группа компаний «Кирпич Холдинг» приняла участие в Международной строительной неделе БРИКС в Казани. Форум стал одной из крупнейших отраслевых площадок года, которая объединила девелоперов, производителей стройматериалов, представителей органов власти и международных партнеров.
На площадке МВЦ «Казань Экспо» ГК «Кирпич Холдинг» продемонстрировала продукцию собственных кирпичных заводов. Экспозиция на стенде компании стала наглядным подтверждением вертикально интегрированного подхода холдинга: от производства строительных материалов до возведения жилых и коммерческих объектов. Посетители стенда смогли ознакомиться с линейкой керамического кирпича, выпускаемого предприятиями холдинга. В экспозиции были представлены образцы продукции с разных производственных площадок — в том числе варианты с различной цветовой палитрой и фактурой.
Стенд компании посетила делегация нашей республики во главе с заместителем премьерминистра правительства Республики Башкортостан Рустемом Газизовым. В ходе визита вицепремьер ознакомился с ключевыми проектами компании и обсудил перспективы развития производства. Стоит отметить, что диалог с представителями власти подчеркнул важность взаимодействия бизнеса и государства для достижения отраслевых целей.
Важным результатом участия холдинга в Международной строительной неделе БРИКС стало подписание ряда соглашений о сотрудничестве с крупными дилерами — Ак Барс Керамик, Торговой компанией «Горизонт» и «СнабГрад». Документ закрепляет партнерство в сфере продвижения и реализации строительных материалов. Совместная работа позволит не только расширить ассортимент, но и усилить присутствие на рынке.
«Международная строительная неделя БРИКС зарекомендовала себя как стратегическая площадка для формирования долгосрочных деловых альянсов и обмена передовым отраслевым опытом, — подчеркнул учредитель ГК «Кирпич Холдинг» Марат Арсланов. — Для нашей компании участие в форуме — это возможность наглядно продемонстрировать прозрачность бизнес-процессов и системность управленческих подходов, а также синхронизировать с рынком реалистичные планы дальнейшего развития. Мы отмечаем высокий интерес профессионального сообщества к нашим технологическим и управленческим решениям».
Первая строительная неделя БРИКС прошла в Казани с 10 по 13 ноября на площадке «Казань Экспо». Мероприятия форума собрали более 42 тыс. участников и посетителей из 81 региона России и 17 стран. По итогам события подписали 102 соглашения на общую сумму более 20 млрд руб. В рамках форума на площади 4,1 тыс. кв. м работали две выставки — строительных материалов и недвижимости. Свою продукцию и проекты представила 191 компания из 19 регионов России, а также ОАЭ, Азербайджана и Белоруссии. Деловая программа включала 137 мероприятий.
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