Первая строительная неделя БРИКС прошла в Казани с 10 по 13 ноября на площадке «Казань Экспо». Мероприятия форума собрали более 42 тыс. участников и посетителей из 81 региона России и 17 стран. По итогам события подписали 102 соглашения на общую сумму более 20 млрд руб. В рамках форума на площади 4,1 тыс. кв. м работали две выставки — строительных материалов и недвижимости. Свою продукцию и проекты представила 191 компания из 19 регионов России, а также ОАЭ, Азербайджана и Белоруссии. Деловая программа включала 137 мероприятий.