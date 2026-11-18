Ремонт провели в двухэтажных кирпичных домах в Дивном на улице Советской, 73 и в Левокумском на улице Комсомольской, 29, а также в пятиэтажном панельном доме в Ставрополе на улице 50 лет ВЛКСМ, 23/4. Здания построены в 1962–1973 годах. За время эксплуатации на фасадах появились трещины и другие повреждения.