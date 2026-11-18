На Ставрополье отремонтировали фасады трех МКД за 8,7 млн рублей
В Ставропольском крае завершили капитальный ремонт фасадов трех многоквартирных домов. Общая площадь обновленных поверхностей составила 1,52 тыс. кв. м, стоимость работ превысила 8,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального фонда капремонта.
Ремонт провели в двухэтажных кирпичных домах в Дивном на улице Советской, 73 и в Левокумском на улице Комсомольской, 29, а также в пятиэтажном панельном доме в Ставрополе на улице 50 лет ВЛКСМ, 23/4. Здания построены в 1962–1973 годах. За время эксплуатации на фасадах появились трещины и другие повреждения.
В ходе работ специалисты очистили поверхности, заделали трещины, восстановили и герметизировали межпанельные швы. Затем фасады укрепили армирующей сеткой, оштукатурили и покрыли защитной краской. Подрядчики также отремонтировали балконы и входные группы.