Прокуратура в суде добилась расторжения трудового договора с заместителем начальника управления главного смотрителя (УГС) Липецка Людмилой Кулаковой в связи с утратой доверия, сообщили в ведомстве 18 ноября. Госпожа Кулакова сейчас является фигурантом уголовного дела о получении взяток. Как отметили в региональной прокуратуре, ранее ведомство внесло в учреждение представление, но «по результатам его рассмотрения нарушения не были устранены, заместитель начальника уволена не была».