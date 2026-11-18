Обвиняемую в получении взяток липецкую чиновницу уволили по утрате доверия
В августе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Правобережный райсуд Липецка отказал региональному управлению СКР в продлении домашнего ареста для госпожи Кулаковой и индивидуального предпринимателя Татьяны Фоминой, которую подозревают в даче взятки экс-замначальника управления. Им назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. По решению суда женщинам запрещено без разрешения покидать место жительства по ночам, общаться с посторонними, вести переговоры любыми средствами связи и пользоваться интернетом для соцсетей и мессенджеров.
По версии следствия, в 2024 году госпожа Фомина, исполнявшая муниципальные контракты на отлов бездомных животных, незаконно передала должностному лицу 890 тыс. руб. и смартфон iPhone 13 стоимостью 60 тыс. руб. за помощь в приемке невыполненных работ. Следствие считает, что Людмила Кулакова, являясь членом приемочной комиссии, подписала акты с данными, не соответствовавшими фактическому объему оказанных услуг.