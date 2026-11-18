Помимо мандаринов, с начала сезона в Россию из Абхазии поставили 1,29 тыс. т фейхоа, 181 т лимонов, 65 т хурмы, 50 т кабачков и 5 т орехов. В ведомстве отметили, что для ускорения поставок скоропортящейся продукции на автомобильном пункте пропуска «Адлер» организовали отдельные полосы для транспорта с сельхозгрузами. Кроме того, таможенные операции и контроль грузовых автомобилей проводят в ускоренном режиме.