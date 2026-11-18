Сочинская таможня оформила более 2,6 тысячи тонн мандаринов из Абхазии
Сочинская таможня с начала октября 2026 года оформила более 2,6 тыс. т мандаринов, поступивших из Абхазии. Только за последние сутки через российско-абхазскую границу ввезли 182 т цитрусовых. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Помимо мандаринов, с начала сезона в Россию из Абхазии поставили 1,29 тыс. т фейхоа, 181 т лимонов, 65 т хурмы, 50 т кабачков и 5 т орехов. В ведомстве отметили, что для ускорения поставок скоропортящейся продукции на автомобильном пункте пропуска «Адлер» организовали отдельные полосы для транспорта с сельхозгрузами. Кроме того, таможенные операции и контроль грузовых автомобилей проводят в ускоренном режиме.
По словам начальника таможенного поста МАПП Адлер Антона Александрова, пик поставок традиционно ожидается ближе к Новому году. В текущем сезоне объемы ввоза прогнозируются выше прошлогодних.
Для личного пользования из Абхазии в Россию разрешено беспошлинно ввозить до 25 кг цитрусовых при наличии действующего фитосанитарного сертификата карантинной службы республики.