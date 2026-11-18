На 124-м км трассы Екатеринбург — Тюмень в Камышловском районе большегруз полностью заблокировал движение в сторону Тюмени. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, водитель не справился с управлением, в результате чего грузовой автомобиль развернуло поперек проезжей части.