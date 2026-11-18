Большегруз заблокировал движение на трассе Екатеринбург — Тюмень
На 124-м км трассы Екатеринбург — Тюмень в Камышловском районе большегруз полностью заблокировал движение в сторону Тюмени. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, водитель не справился с управлением, в результате чего грузовой автомобиль развернуло поперек проезжей части.
«Для водителей организован объезд участка по следующей схеме: на 124-м км поворот в сторону западного подъезда; через 5 км — поворот на автодорогу "Камышлов — Сухой Лог"; через 3 км — выезд обратно на федеральную трассу "Екатеринбург — Тюмень"»,— сообщили в Госавтоинспекции.
На месте работают сотрудники ДПС. Принимаются меры по эвакуации грузовика и восстановлению движения.