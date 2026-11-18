Официальные курсы валют ЦБ на 19 ноября
|Австралийский доллар
|55,2573
|Английский фунт
|108,5822
|Белорусский рубль
|27,4551
|Гонконгский доллар*
|10,4783
|Дирхам ОАЭ
|22,3902
|Доллар США
|82,2281
|Евро
|90,3605
|Индийская рупия**
|88,0803
|Казахстанский тенге**
|18,5215
|Канадский доллар
|57,5384
|Китайский юань
|12,3004
|СДР
|110,5960
|Сингапурский доллар
|63,7823
|Турецкая лира*
|16,3233
|Украинская гривна*
|18,1344
|Шведская крона*
|81,3325
|Швейцарский франк
|97,6813
|Японская иена**
|51,5246
*За 10. **За 100.