В туристическом направлении рассматриваются гостиничные и курортные комплексы, проекты агро- и гастротуризма, глэмпинги и экскурсионные программы. Основными критериями станут качество сервиса, возможность круглогодичного приема гостей и привлечение туристов из других регионов. В категории недвижимости оцениваются девелоперские проекты, включая жилые комплексы и коммерческие объекты, с учетом архитектурных решений, инфраструктуры, строительных технологий и влияния на городскую среду. В АПК учитываются производственные и финансовые результаты сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и перерабатывающих производств, их вклад в региональную экономику и внедрение современных агротехнологий.