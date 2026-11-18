До окончания приема заявок на премию «Твердые знаки — 2026» осталось четыре дня
Деловое издание «Коммерсантъ Кавказ» завершает прием заявок на ежегодную бизнес-премию «Твердые знаки — 2026». Участники могут представить свои проекты до 22 ноября. Впервые проводимый на Кавказе конкурс объединяет представителей малого, среднего и крупного бизнеса Ставропольского края и республик СКФО. Участие в премии бесплатное.
Среди номинантов уже заявлены курортный комплекс «Лунная поляна», всесезонный туристический комплекс «Архыз», загородный клуб «Усадьба Моне», ООО «Турист.ру» и агрохолдинг «СТЕПЬ». В категории недвижимости представлены ГК «Самсон» и «Произведение Девелопмент». В числе участников направления АПК — Tempelhof, усадьба Романенко и проект «Виноградные сады». На социальную номинацию заявки подали ООО «Дербент Вино», АО «Арнест», агрохолдинг «СТЕПЬ» и фитнес-студия из Михайловска.
В 2026 году премия охватывает восемь номинаций, отражающих основные направления развития регионального бизнеса. Помимо туристических, девелоперских и агропромышленных проектов, участники могут представить разработки в сфере импортозамещения, медицины, цифровых технологий и искусственного интеллекта, HR-практики и социальные инициативы.
В категории цифровых решений рассматриваются проекты по автоматизации бизнес-процессов, снижению затрат, повышению производительности и совершенствованию клиентского сервиса. В номинации HR оцениваются корпоративное обучение, системы мотивации, привлечение и удержание квалифицированных сотрудников. Отдельное направление посвящено социальным инициативам, объединяющим коммерческие задачи с решением общественных проблем, в том числе созданию социальной инфраструктуры, экологическим проектам и благоустройству территорий.
В номинации импортозамещения могут участвовать предприятия, разработавшие отечественные аналоги зарубежных товаров, сервисов и технологий. Среди критериев оценки — востребованность продукции, качество, ценовая конкурентоспособность и скорость выхода на рынок. В медицинской категории представлены частные клиники, специализированные организации и реабилитационные центры. Эксперты оценят применяемые методы лечения, технологические решения, качество обслуживания и доступность помощи.
В туристическом направлении рассматриваются гостиничные и курортные комплексы, проекты агро- и гастротуризма, глэмпинги и экскурсионные программы. Основными критериями станут качество сервиса, возможность круглогодичного приема гостей и привлечение туристов из других регионов. В категории недвижимости оцениваются девелоперские проекты, включая жилые комплексы и коммерческие объекты, с учетом архитектурных решений, инфраструктуры, строительных технологий и влияния на городскую среду. В АПК учитываются производственные и финансовые результаты сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и перерабатывающих производств, их вклад в региональную экономику и внедрение современных агротехнологий.
К участию допускаются проекты, реализованные в Ставропольском крае и республиках СКФО и продемонстрировавшие конкретные результаты в период с августа 2025 по август 2026 года. Их оценит Экспертный совет, в который вошли представители региональных властей, предприниматели и отраслевые специалисты. Среди них — старший вице-президент группы компаний «Арнест» Владимир Гурьянов, президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» Борис Оболенец, директор ООО «Группа компаний „Агроальянс“» Ольга Ганюта, председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края Сергей Колесников и генеральный директор ООО «Курортное управление» Николай Мурашко.
Каждый проект рассмотрят все члены Экспертного совета. Финалистов и лауреатов в каждой номинации определят голосованием. Церемония награждения победителей состоится 10 декабря 2026 года в Ставрополе.
Подать заявку и ознакомиться с положением о премии можно на сайте «Коммерсантъ Кавказ».
Партнерами премии выступают всесезонный горный курорт «Архыз» ГК «Мантера», ПАО «Ростелеком» и ООО «ПЕГАС Ростов-Дон» (туроператор Pegas Touristik). Организатор — деловое издание «Коммерсантъ Кавказ».
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