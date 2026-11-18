В Дагестане проиндексировали оклады госслужащих на 4%
Согласно указу, бюджетникам пересчитают в том числе октябрьские зарплаты
Правительство Дагестана повысило на 4% оклады и ставки работников государственных учреждений, чья зарплата не подпадает под действие отдельных майских указов президента России. Индексация действует с 1 октября 2026 года. Постановление №196 премьер-министр республики подписал 17 ноября, документ опубликовали на официальном портале правительства 18 ноября.
Решение касается не всех работников бюджетной сферы. В документе перечислены сотрудники, на которых не распространяются указы президента №597 от 7 мая 2012 года, №761 от 1 июня 2012 года и №1688 от 28 декабря 2012 года. Эти указы связаны с государственной социальной политикой, поддержкой детей и защитой детей-сирот. Отдельным пунктом правительство поручило исполнительным органам республики проиндексировать на 4% оклады и ставки работников, занятых в самих органах власти.
Расходы на повышение власти должны покрыть в пределах ассигнований, уже предусмотренных республиканским бюджетом. Муниципалитетам рекомендовали принять аналогичное решение для работников местных учреждений. Постановление вступило в силу после официального опубликования, но распространяется на трудовые отношения с 1 октября. Минтруда и Минфин Дагестана должны разъяснять, как применять новые правила.
Документ опирается на статью 3 республиканского закона 2009 года о новых системах оплаты труда работников государственных учреждений. Индексация затрагивает оклады и ставки, а не устанавливает одинаковую прибавку к итоговой зарплате: фактическая сумма зависит от размера оклада и других выплат.
В сентябре 2026 года правительство сообщило о дополнительных 1,9 млрд руб. в консолидированном бюджете на повышение оплаты труда бюджетников, включая педагогов, медиков и социальных работников. «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу правительства писал, что средства предназначены для достижения целевых показателей зарплат этих категорий.