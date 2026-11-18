Решение касается не всех работников бюджетной сферы. В документе перечислены сотрудники, на которых не распространяются указы президента №597 от 7 мая 2012 года, №761 от 1 июня 2012 года и №1688 от 28 декабря 2012 года. Эти указы связаны с государственной социальной политикой, поддержкой детей и защитой детей-сирот. Отдельным пунктом правительство поручило исполнительным органам республики проиндексировать на 4% оклады и ставки работников, занятых в самих органах власти.