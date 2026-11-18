В Дагестане оклады работников госучреждений проиндексировали на 4%
В Дагестане с 1 октября должностные оклады и ставки заработной платы работников в органах исполнительной власти увеличены на 4%. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте республиканского правительства.
Документ предписывает органам исполнительной власти обеспечить индексацию выплат. Органам местного самоуправления муниципалитетов Дагестане рекомендовано принять аналогичные решения.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Дагестане 250 млн рублей выделят для финансирования программ местных инициатив.