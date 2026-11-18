По данным суда, в январе–феврале 2016 года осужденный, рассчитывая обогатиться преступным путем, создал в Дербенте организованную вооруженную группу, вовлек в нее своего знакомого. С февраля по 14 мая 2016 года участники банды под его руководством совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории города.