Житель Дербента получил пожизненный срок за создание банды
Верховный суд Дагестана вынес обвинительный приговор жителю Дербента, признанному виновным в создании устойчивой вооруженной группы, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, кражах, разбоях и убийстве. Приговор оглашен 18 ноября 2026 года и пока не вступил в законную силу.
По данным суда, в январе–феврале 2016 года осужденный, рассчитывая обогатиться преступным путем, создал в Дербенте организованную вооруженную группу, вовлек в нее своего знакомого. С февраля по 14 мая 2016 года участники банды под его руководством совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории города.
Злоумышленники нападали на жилища граждан с незаконным проникновением, угрожая насилием, опасным для жизни и здоровья, и применяя оружие. В одном из разбойных нападений потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, кроме того, группа похитила огнестрельное оружие.
Отдельным эпизодом стало особо тяжкое преступление: 9 мая 2016 года, ворвавшись в дом к потерпевшему, соучастники произвели в него не менее восьми выстрелов — мужчина скончался от ранений на месте. Убийство совершено группой из корыстных побуждений и сопряжено с разбоем.
Деятельность банды пресекли 14 мая 2016 года после вооруженного нападения ее участников на сотрудников правоохранительных органов.
Действия осужденного квалифицированы по ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, п. «а», «б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 162, п. «а», «б» ч. 4 ст. 226, п. «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По совокупности преступлений суд назначил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима со штрафом 1,5 млн руб. Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены.