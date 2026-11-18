Дополнительные поезда из Тамбова в Сочи запустят на новогодние праздники
Юго-Восточная железная дорога назначила дополнительные поезда дальнего следования на новогодние и рождественские праздники. Один из маршрутов свяжет Тамбов и Адлер. Поезда будут курсировать в период зимних каникул, в том числе до курортов Краснодарского края.
Всего на праздничные дни назначили пять дополнительных поездов. Помимо маршрута Тамбов—Адлер, в расписание включили составы Белгород—Москва, Балашов—Москва и Тамбов—Кисловодск.
Дополнительный поезд №459/460 будет следовать из Тамбова в Адлер и обратно. Еще один поезд №487/488 свяжет Тамбов с Кисловодском. Также назначены поезда №220/219 и №528/527 по маршруту Белгород—Москва и №543/544 между Балашовом и Москвой.
В дополнительных составах предусмотрены места для маломобильных пассажиров и специальные купе для перевозки багажа. Также пассажиры смогут воспользоваться услугой перевозки домашних животных без сопровождения.
Дополнительные поезда по различным направлениям России будут назначать в период новогодних праздников — с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Всего на это время предусмотрено более 800 дополнительных назначений, в том числе по маршрутам в Краснодарский край.
Ранее, в ноябре 2026 года, запустили новый двухэтажный поезд из Казани в Сочи. Он будет курсировать круглогодично по отдельным датам.