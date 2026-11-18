В Ставрополе летом 2027 года введут новый корпус промпарка «Мастер»
В Ставрополе планируют летом 2027 года запустить новый производственный корпус индустриального парка «Мастер» площадью более 8 тыс. кв. м. Строительство объекта четвертой очереди завершено примерно наполовину, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
У нового корпуса уже есть потенциальные резиденты. В дальнейшем промышленную инфраструктуру парка намерены расширить еще на 14 тыс. кв. м к 2030 году.
Соглашение о строительстве четвертой очереди «Мастера» правительство Ставрополья и «КАМАЗ» заключили на ПМЭФ в 2022 году. Изначально проект предусматривал создание объекта площадью 40 тыс. кв. м стоимостью около 2 млрд руб.
Индустриальный парк создан в 2015 году на базе бывшего завода «Автоприцеп-КАМАЗ». Первая очередь открылась в апреле 2016 года. Сейчас, по данным сайта парка, его производственные, складские и офисные помещения, а также открытые площадки занимают более 200 тыс. кв. м.