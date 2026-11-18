Индустриальный парк создан в 2015 году на базе бывшего завода «Автоприцеп-КАМАЗ». Первая очередь открылась в апреле 2016 года. Сейчас, по данным сайта парка, его производственные, складские и офисные помещения, а также открытые площадки занимают более 200 тыс. кв. м.