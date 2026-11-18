ФАС остановила конкурс на строительство роддома в Моздоке за 806 млн рублей
Управлению капстроительства Северной Осетии придется устранить нарушения в закупке
Федеральная антимонопольная служба обязала заново провести конкурс на строительство родильного отделения на 45 коек при Моздокской центральной районной больнице. Начальная цена контракта — 805,8 млн руб., следует из данных ЕИС Закупки.
Поводом стала жалоба строительной фирмы «Стимул»: компания оспорила требование к участникам подтвердить долю вторичного сырья в твердых поверхностных покрытиях, которые подрядчик должен использовать при работах.
В своем решении ФАС признала жалобу обоснованной и установила нарушение в действиях заказчика — Управления капитального строительства Северной Осетии. По оценке ведомства, документация требовала приложить к заявке сведения и документы о доле вторичного сырья, хотя такое условие могло ограничить число участников. ФАС предписала заказчику исправить извещение, отменить протоколы конкурса и назначить новый срок подачи заявок — не ранее чем через 10 дней после публикации исправленной документации. Оператор площадки должен вернуть участникам заявки и разблокировать обеспечение. Контракт нельзя заключить до исполнения предписания.
Конкурс объявили 21 октября. Подать заявки первоначально можно было до 6 ноября, а подведение итогов планировали на 11 ноября. Затем процедуру приостановили по требованию контрольного органа. В приложенном к закупке предписании ФАС указала срок исполнения — до 27 ноября. Значит, первоначальный график сорван, а подрядчика выберут после повторного рассмотрения заявок.
История проекта началась задолго до торгов. В материалах бюджетного планирования строительство родильного отделения на 45 коек включили в программу на 2027–2028 годы. Общий объем финансирования оценили примерно в 823,9 млн руб., из них 704,5 млн — федеральные средства, 119,4 млн — республиканские. В парламенте Северной Осетии ранее сообщали, что соглашение о строительстве заключили Минздрав России и правительство республики; начать работы рассчитывали в 2027 году. Таким образом, опубликованная начальная цена конкурса на 18,1 млн руб. ниже указанного в бюджетных документах общего объема финансирования, однако эти суммы относятся к разным документам и могут учитывать разные расходы.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», проект рассчитан на обслуживание не только жителей Моздокского района. В 2024 году депутат парламента республики Лариса Ревазова говорила, что в отделение обращаются женщины из соседних населенных пунктов Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии. Тогда она называла показатель примерно в 1,5 тыс. рождений ежегодно.