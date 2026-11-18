История проекта началась задолго до торгов. В материалах бюджетного планирования строительство родильного отделения на 45 коек включили в программу на 2027–2028 годы. Общий объем финансирования оценили примерно в 823,9 млн руб., из них 704,5 млн — федеральные средства, 119,4 млн — республиканские. В парламенте Северной Осетии ранее сообщали, что соглашение о строительстве заключили Минздрав России и правительство республики; начать работы рассчитывали в 2027 году. Таким образом, опубликованная начальная цена конкурса на 18,1 млн руб. ниже указанного в бюджетных документах общего объема финансирования, однако эти суммы относятся к разным документам и могут учитывать разные расходы.