В Петровском округе бывшего начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН признали виновным в получении мелкой взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Суд назначил ему штраф и запретил занимать определенные должности в уголовно-исполнительной системе на полтора года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.