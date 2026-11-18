На Ставрополье экс-начальника филиала ФСИН оштрафовали за взятку скотом
В Петровском округе бывшего начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН признали виновным в получении мелкой взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Суд назначил ему штраф и запретил занимать определенные должности в уголовно-исполнительной системе на полтора года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.
Установлено, что в январе 2026 года фигурант получил сельскохозяйственных животных стоимостью 9 тыс. руб. Взамен он поручил подчиненному не фиксировать нарушения режима домашнего ареста, допущенные временно исполняющим обязанности начальника ОМВД России «Нефтекумский», обвиняемым в мошенничестве.
В результате сотрудник ФСИН не направил в суд представление об ужесточении меры пресечения в отношении полицейского.
Отмечается, что в ходе следствия подсудимый признал вину. Помимо штрафа и запрета занимать должности, суд постановил взыскать с осужденного в доход государства 9 тыс. руб. — сумму, эквивалентную стоимости взятки.