Условия участия в программах остаются прежними: специалист должен заключить договор с лечебным учреждением и обязаться проработать в нем не менее пяти лет. При этом обязательный переезд в сельскую местность не является единственным условием: претендовать на выплату могут и выпускники профильных вузов или колледжей, вернувшиеся работать в свои населенные пункты. Кроме того, в течение пятилетнего срока медработникам разрешается однократно сменить место работы — перейти в другую медицинскую организацию в сельской местности или малом городе в пределах того же региона.