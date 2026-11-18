Белгородская, Брянская и Курская области получат 440 млн на выплаты по «Земскому доктору» и «Земскому фельдшеру»
В Белгородской, Брянской и Курской областях удвоят выплаты по «Земскому доктору»
Правительство России в течение трех лет направит на удвоение выплат по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Белгородской, Брянской и Курской областях свыше 400 млн руб. С 2027 года врачи в сельской местности этих регионов будут получать по 2 млн руб., а средний медицинский персонал — по 1 млн руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Решение принято по поручению президента для укрепления кадрового потенциала медицины. По оценкам правительства, увеличение выплат позволит ежегодно привлекать в систему здравоохранения этих регионов более 100 специалистов, что повысит доступность и качество медицинской помощи на местах.
Условия участия в программах остаются прежними: специалист должен заключить договор с лечебным учреждением и обязаться проработать в нем не менее пяти лет. При этом обязательный переезд в сельскую местность не является единственным условием: претендовать на выплату могут и выпускники профильных вузов или колледжей, вернувшиеся работать в свои населенные пункты. Кроме того, в течение пятилетнего срока медработникам разрешается однократно сменить место работы — перейти в другую медицинскую организацию в сельской местности или малом городе в пределах того же региона.
Ранее повышенные компенсационные выплаты в размере 2 млн руб. для врачей и 1 млн руб. для среднего медицинского персонала были доступны только специалистам, трудоустроившимся в сельской местности на территориях Дальнего Востока, Крайнего Севера, Арктической зоны и новых регионов РФ. На остальных территориях страны выплаты составляют 1 млн руб. для врачей и 500 тыс. руб. для фельдшеров и медсестер, а для удаленных и труднодоступных территорий — 1,5 млн руб. и 750 тыс. руб. соответственно.
В октябре стало известно, что правительство России выделит более 1 млрд руб. Белгородской и Курской областям на финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Средства предназначены для расчетов за медицинскую помощь, оказанную гражданам за пределами регионов, в которых им были выданы полисы.