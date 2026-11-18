«Байкальские Соколы» победили «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
В среду, 18 ноября, состоялись матчи 3-го тура чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона-2026/2027. Ульяновская «Волга» на выезде сыграла с «Байкальскими Соколами» из Иркутска.
Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу хозяев. «Волга» после двух домашних побед на старте сезона потерпело второе поражение на выезде.
Ульяновская команда с четырьмя очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги.