«Центр-инвест» вошел в топ-3 репутационного рейтинга банков России
Банк «Центр-инвест» занял третье место в федеральном рейтинге репутации банков России за октябрь 2026 года. Исследование подготовили сервис Pravdaserm и компания «Эксперт Центр аналитики».
По итогам октября «Центр-инвест» набрал 99 баллов и вошёл в пул абсолютных лидеров рынка с максимальной оценкой репутации. Вместе с ним верхние строчки списка разделили Т-банк и БСПБ, также получившие по 99 баллов. Показатель «Сила бренда» для банка «Центр-инвест» составил 66 000.
Аналитики отметили «Центр-инвест» как пример финансовой организации с безупречной репутацией в информационном поле. При составлении рейтинга ИИ-модель оценивала тональность публикаций в СМИ, поисковую выдачу по брендовым запросам, а также отзывы клиентов на профильных агрегаторах и картографических сервисах.
Достигнутый результат подтверждает эффективность выбранной банком стратегии устойчивого развития. Укрепление доверия клиентов и партнеров остаётся главным приоритетом работы «Центр-инвеста» во всех регионах присутствия.
— Как точно подмечено в книге Арама Харди «Игра без масок. Как превратить репутацию в стратегический актив бизнеса», репутация — целиком о сути и лишь немного — о видимости. Если за громкими заявлениями нет реального содержания, никакое управление репутацией не поможет. В банке «Центр-инвест» мы изначально сделали ставку на суть: абсолютную прозрачность продуктов, отсутствие скрытых комиссий и переплат, честный диалог. Клиенты знают, что в трудную минуту банк не просто формально окажет услугу, а выступит надежным партнером и поможет своей экспертизой. Высокое место в рейтинге — это прямое отражение тех долгих и крепких отношений, которые мы строим каждый день, — отметил научный руководитель банка «Центр-инвест», профессор, д. э. н. Василий Высоков.
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