— Как точно подмечено в книге Арама Харди «Игра без масок. Как превратить репутацию в стратегический актив бизнеса», репутация — целиком о сути и лишь немного — о видимости. Если за громкими заявлениями нет реального содержания, никакое управление репутацией не поможет. В банке «Центр-инвест» мы изначально сделали ставку на суть: абсолютную прозрачность продуктов, отсутствие скрытых комиссий и переплат, честный диалог. Клиенты знают, что в трудную минуту банк не просто формально окажет услугу, а выступит надежным партнером и поможет своей экспертизой. Высокое место в рейтинге — это прямое отражение тех долгих и крепких отношений, которые мы строим каждый день, — отметил научный руководитель банка «Центр-инвест», профессор, д. э. н. Василий Высоков.