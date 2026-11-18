Дополнительные поезда запустят через Черноземье на новогодние праздники
На новогодние и рождественские праздники назначили дополнительные поезда дальнего следования, которые свяжут Черноземье с Москвой и южными курортами страны. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД (филиал РЖД; управляет железными дорогами в макрорегионе, за исключением Орловской области).
Согласно графику, в праздничные дни на маршрутах будут курсировать следующие дополнительные составы:
№219/220 Москва — Белгород и № 220/219 Белгород — Москва, следующие также через Орел и Курск;
№528/527 Белгород — Москва, маршрут которого проходит в том числе через Липецкую область;
№459/460 Тамбов — Адлер, курсирующий через Воронежскую область;
№487/488 Тамбов — Кисловодск, следующий также через Воронежскую область;
№543/544 Балашов — Москва, путь которого пролегает через Тамбовскую и Липецкую области.
В прошлом году «Ъ-Черноземье» также сообщал о запуске дополнительных составов дальнего следования в новогодние праздники, которые курсировали через Белгород, Воронеж и Тамбов.