№219/220 Москва — Белгород и № 220/219 Белгород — Москва, следующие также через Орел и Курск;

№528/527 Белгород — Москва, маршрут которого проходит в том числе через Липецкую область;

№459/460 Тамбов — Адлер, курсирующий через Воронежскую область;

№487/488 Тамбов — Кисловодск, следующий также через Воронежскую область;

№543/544 Балашов — Москва, путь которого пролегает через Тамбовскую и Липецкую области.