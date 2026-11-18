Структура
|Элемент структуры
|Статус и роль
|Президент РФ
|Осуществляет общее руководство АП, определяет стратегические приоритеты
|Руководитель АП
|Непосредственно управляет работой Администрации, организует исполнение решений
|Заместители руководителя
|Их число сокращено до двух; выполняют конкретные управленческие функции
|Помощники президента
|Преобразованы из прежних должностей заместителей; обеспечивают выполнение поручений Президента
|Самостоятельные подразделения
|Их число достигло 28 после реорганизации 2024 года; выполняют профильные задачи