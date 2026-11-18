Алексей Казаков, директор краснодарского филиала T2: «Массовые мероприятия — один из показательных сценариев для оценки качества мобильной сети. На ограниченной территории одновременно собирается огромное количество пользователей, которые активно обращаются к голосовым и интернет-сервисам. Более 30 тысяч болельщиков, которые присутствовали на матче, активно делились своими впечатлениями от игры, отправляли фото и видео своим друзьям после каждого забитого гола. Сеть Т2 успешно справилась с высокой нагрузкой — наши абоненты могли без ограничений обмениваться эмоциями в соцсетях и мессенджерах и сохранять яркие моменты».