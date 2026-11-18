Время рекордов: T2 зафиксировал десятикратный рост трафика во время матча Россия — Венесуэла
T2 проанализировал мобильную активность абонентов во время проведения товарищеского матча между сборными России и Венесуэлы. Игра прошла 17 ноября на домашней арене футбольного клуба «Краснодар». По результатам анализа T2 зафиксировал значительный рост трафика в сети: потребление мобильного интернета увеличилось в 9,8 раза, а голосового трафика — в 7,7.
Во время товарищеского матча между национальными сборными России и Венесуэлы T2 обеспечил стабильный и качественный indoor-сигнал на домашнем стадионе быков на площади свыше 82 тыс. квадратных метров. Инфраструктура оператора успешно справилась с высокой нагрузкой: сеть была доступна не только на трибунах и в VIP-ложах, но и на прилегающих к спортивной арене территориях, включая парк «Краснодар».
Согласно аналитике T2, во время матча абоненты пользовались мобильным интернетом гораздо активнее, чем в обычное время — объем трафика в сети оператора вырос в 9,8 раза. Количества потраченных за один вечер гигабайт хватило бы на загрузку в сеть более 300 тысяч фотографий. При этом пиковая скорость передачи данных на территории стадиона превышала 116 Мбит/с.
Помимо интернет-активности, во время игры выросло и количество голосовых соединений. По данным компании, абоненты проговорили за матч в 7,7 раза больше, чем обычно.
Алексей Казаков, директор краснодарского филиала T2: «Массовые мероприятия — один из показательных сценариев для оценки качества мобильной сети. На ограниченной территории одновременно собирается огромное количество пользователей, которые активно обращаются к голосовым и интернет-сервисам. Более 30 тысяч болельщиков, которые присутствовали на матче, активно делились своими впечатлениями от игры, отправляли фото и видео своим друзьям после каждого забитого гола. Сеть Т2 успешно справилась с высокой нагрузкой — наши абоненты могли без ограничений обмениваться эмоциями в соцсетях и мессенджерах и сохранять яркие моменты».
Товарищеский матч между сборными России и Венесуэлы состоялся 17 ноября на домашней арене футбольного клуба «Краснодар». Встреча стала первой в истории очной игрой национальных команд двух стран. Сборная России одержала победу со счетом 2:0.
krasnodar.t2.ru
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ООО «Т2 Мобайл»,
ОГРН:1107746515425, Российская Федерация, 108811, город Москва, км 22-й (Киевское ш.),
домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33Реклама. 16+